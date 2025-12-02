Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Westerheim - Zigarettenautomat gesprengt

Am Dienstag sprengte ein Unbekannter den Automaten.

Ulm (ots)

Ein Zeuge meldete gegen 3.20 Uhr die Explosion. Ein Unbekannter hatte in der Dausshalde einen Zigarettenautomaten gesprengt. Laut Zeugen entfernte sich eine männliche Person vom Tatort. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Unbekannten. Auch ein Polizeihubschrauber beteiligte sich an der Fahndung. Ob der Täter Beute machte, ist noch unklar, ebenso die Schadenshöhe am Automaten. Im angrenzenden Römerstein (Zuständigkeit Polizeipräsidium Reutlingen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6170650) kam es in derselben Nacht zu zwei weiteren Automatensprengungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Unbekannte soll etwa 160 bis 170cm groß und schlank gewesen sein. Er war dunkel gekleidet und soll mit einem Fahrrad unterwegs gewesen sein. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07391/5880 zu melden.

+++++++ 2313160

