Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Sprengung von Zigarettenautomaten; Rauchentwicklung; Arbeitsunfall; Fahrzeugdiebstahl

Reutlingen (ots)

Bei Sturz verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Sturz am Montagmorgen verletzt worden. Der 60-Jährige war mit seinem Pedelec gegen 8.45 Uhr auf der Gustav-Groß-Straße unterwegs und kam wohl aufgrund von Glätte alleinbeteiligt zu Fall. Aufgrund seiner dabei erlittenen Verletzungen musste der Mann vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. (mr)

Münsingen (RT): Vorfahrt missachtet und davongefahren

Ein mutmaßlich erheblich betrunkener Pkw-Lenker hat am Montagabend einen Verkehrsunfall in Münsingen verursacht. Der 76-Jährige war kurz nach 20 Uhr mit einem Ford von der Straße Beim oberen Tor nach links auf die Karlstraße abgebogen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines in Richtung Bad Urach fahrenden, 41 Jahre alten Volvo-Fahrers. Nach der Kollision hielt der Verursacher kurz an. Er fuhr dann jedoch, ohne seine Personalien zu hinterlassen und noch vor dem Eintreffen der Polizei, davon. Der Senior konnte kurze Zeit später von den Beamten an der Halteranschrift angetroflen werden. Der Mann stand erheblich unter alkoholischer Beeinflussung. Ein Test war nicht möglich. Nach der fälligen Blutentnahme wurde der Führerschein einbehalten. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere tausend Euro. (ms)

Römerstein (RT): Mehrere Zigarettenautomaten gesprengt (Zeugenaufruf)

Mehrere Zigarettenautomaten sind in der Nacht zum Dienstag in Römerstein und dem nahegelegenen Westerheim (Alb-Donau-Kreis) gesprengt worden.

Die Serie begann kurz nach zwei Uhr in Donnstetten. Ein bislang unbekannter Täter sprengte vermutlich mit einem sogenannten Polenböller einen Automaten, der in der Uhlandstraße an Gebäude 43 befestigt war. Mehrere Zeugen wurden durch die Detonation auf die Tat aufmerksam und sahen den Täter in Richtung Friedhof flüchten. Zuvor hatte er noch mehrere Zigarettenschachteln in eine mitgeführte blaue Tasche gesteckt. Eine anschließende Fahndung verlief negativ.

Kurz nach vier Uhr wurde in der Zaininger Kirchstraße ein weiterer Zigarettenautomat mutmaßlich wieder mit einem Polenböller gesprengt. Zeugen hörten erneut die Explosion und sahen einen in Richtung Wald davonfahrenden Radfahrer. Eine sofort eingeleitete Großfahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber verlief bislang erfolglos. Der Hubschrauber wurde von einer Fahndung aus dem nahegelegenen Westerheim abgezogen, wo vermutlich derselbe Täter gegen 3.23 Uhr ebenfalls einen Zigarettenautomaten gesprengt hatte.

Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor. Der Mann ist zirka 20 bis 25 Jahre alt, etwa 180 cm groß und schlank. Er hatte eine dunkle Daunenjacke mit Kapuze sowie eine dunkle Hose an. Vermutlich war er mit einem Fahrrad unterwegs und führte eine blaue Tasche mit sich, in der er das Diebesgut verstaute. Über das Diebesgut und dessen Wert beziehungsweise den angerichteten Sachschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft den möglichen Tatzusammenhang mit Westerheim. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 07123/924-0 erbeten. (ms)

Pliezhausen (RT): Rauchentwicklung in Rübgarten

In die Hellestraße nach Rübgarten sind die Einsatzkräfte am Montagabend, gegen 19.10 Uhr, ausgerückt. In einem dortigen Wohnhaus hatte ein Topflappen auf einer eingeschalteten Herdplatte zu schmoren und qualmen begonnen. Der Bewohner löschte den Lappen daraufhin mit Wasser ab. Durch die Feuerwehr wurde das Mehrfamilienhaus noch belüftet. Verletzt wurde niemand. Nennenswerter Sachschaden war augenscheinlich nicht entstanden. (mr)

Nürtingen (ES): In Schacht gestürzt

Zu einem Arbeitsunfall ist es am Montagmittag bei einer Firma in der Max-Eyth-Straße gekommen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge stürzte dort kurz vor 13 Uhr ein 29-Jähriger mehrere Meter tief in einen Arbeitsschacht. Die Schrauben der Schachtabdeckung waren zuvor offenbar zu Wartungsarbeiten gelöst worden. Der verletzte Mann musste von der Feuerwehr aus der Tiefe gerettet und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. (mr)

Filderstadt (ES): Fußgänger in Plattenhardt von Auto angefahren

Ein Fußgänger ist am Montagnachmittag in Plattenhardt von einem Auto angefahren worden. Kurz vor 15 Uhr befuhr ein Citroen-Lenker die Schwalbenstraße stadteinwärts und übersah dabei offenbar einen auf dem dortigen Zebrastreifen laufenden Fußgänger. Dieser wurde vom Pkw am Fuß erfasst und stürzte zu Boden. Mit ersten Erkenntnissen zufolge leichten Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Transporter gestohlen

Auf einen nicht zugelassenen Mercedes Sprinter hatten es Unbekannte am frühen Sonntagmorgen abgesehen. Die Täter entwendeten den weißen Transporter wohl gegen fünf Uhr von einem Parkplatz vor einer Werkstatt in der Stuttgarter Straße. An dem Fahrzeug im Wert von circa 10.000 Euro waren keine Kennzeichen angebracht. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (mr)

Tübingen (TÜ): Fußgänger gegen Bus geprallt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen auf der Tübinger Eberhardsbrücke erlitten. Ein 23-Jähriger befand sich in Begleitung weiterer Personen kurz nach 2.30 Uhr auf der Brücke. Ersten Ermittlungen nach stolperte der junge Mann und stürzte kopfüber in Richtung Fahrbahn. Hierbei stieß er mit einem anfahrenden Linienbus zusammen. Der Verletzte musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. (ms)

Bisingen (ZAK): Zeugen zu Unfall auf der L 360 gesucht

Das Polizeirevier Albstadt sucht unter Telefon 07432/955-0 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend auf der L 360 ereignet hat. Ein 82 Jahre alter Mann war gegen 18.40 Uhr mit einem Renault Duster auf der Landstraße (Stich) von Bisingen herkommend unterwegs. In der letzten Kehre vor der Abzweigung der K 7141 kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Mini Cooper einer 57-Jährigen. An den beiden Fahrzeugen entstand hierdurch ein Schaden in Höhe von zirka 11.000 Euro. Aufgrund widersprüchlicher Angaben der Beteiligten zum Unfallhergang werden Zeugen gesucht. (ms)

Balingen (ZAK): Nach Sturz ins Krankenhaus gebracht

Eine Jugendliche ist nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Die 17-Jährige war gegen 7.40 Uhr auf ihrer Yamaha auf der Eckenfelderstraße unterwegs und kam wohl aufgrund von Glätte zu Fall. Beim Sturz erlitt die 17-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Der Schaden am Zweirad beträgt schätzungsweise 1.000 Euro. (mr)

Balingen (ZAK): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Die Verkehrspolizei Balingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden am Montagnachmittag. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war gegen 17.20 Uhr eine E-Bike-Lenkerin mit einem Kinderanhänger auf dem Fahrradweg vom Messegelände herkommen stadteinwärts unterwegs. Dabei wollte sie die Straße Auf Stetten queren. Offenbar missachtete die Frau das für sie geltende Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren", worauf es zur Kollision mit dem von rechts kommenden BMW eines 65-Jährigen kam. Auf der mittleren Fahrspur befand sich zeitgleich ein noch unbekannter Pkw mit Pferdeanhänger, der die Radfahrerin vollständig verdeckt hatte. Beim Zusammenstoß mit dem BMW erlitten die Frau sowie ein im Fahrradanhänger befindliches Kind ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Der Gesamtschaden dürfte sich auf schätzungsweise 6.500 Euro belaufen. Zeugenhinweise zum Unfall werden unter der Telefonnummer 07433/264-0 entgegengenommen. Insbesondere der unbekannte Lenker des Pferdeanhänger-Gespanns wird gebeten, sich zu melden. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell