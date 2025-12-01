PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Drogendealer in Haft - Rottenburg

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Gegen einen 29-Jährigen ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei derzeit wegen des Verdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und Cannabis in nicht geringen Mengen. Bei dem Mann, der sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft befindet, fanden und beschlagnahmten die Kriminalbeamten über drei Kilogramm Drogen.

Der einschlägig polizeibekannte 29-Jährige war zuvor ins Visier der Polizei geraten, wobei sich der Tatverdacht derart erhärtete, dass von der Staatsanwaltschaft Tübingen ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss für dessen Wohnung in Rottenburg erwirkt werden konnte. Bei der Vollstreckung des Beschlusses am Samstag (29.11.2025) stießen die Beamten unter anderem auf über 2,5 Kilogramm Cannabis, mehr als 750 Gramm Amphetamin sowie Kokain. Außerdem beschlagnahmten sie in der Wohnung über 9.000 Euro Bargeld, diverses Verpackungsmaterial, ein Pfefferspray, ein Klapp- sowie ein Jagdmesser und ein Beil.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und am Sonntag (30.11.2025) der Haftrichterin beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Diese erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 29-jährige Deutsche wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Herkunft sowie den Absatzwegen der Drogen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

