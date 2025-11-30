Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Mit Pfefferspray gesprüht; Fahrzeugbrand

Reutlingen (ots)

In Wohnung eingestiegen

In ein Wohngebäude eingestiegen ist ein bislang unbekannter Täter am Samstagabend in Reutlingen. Zwischen 18.00 Uhr und 00.30 Uhr verschaffte er sich über ein Fenster im Erdgeschoß unberechtigt Zugang zu dem Wohngebäude in der Friedhofstraße und durchsuchte im Anschluss mehrere Räume des Hauses. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Die vom Täter hinterlassenen Spuren wurden von Spezialisten der Kriminalpolizei gesichert.

Metzingen (RT): In drei Wohngebäude eingebrochen

Zu drei vollendeten Einbruchsdelikten ist es im Laufe des Samstags in Metzingen gekommen. Zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Täter die Terrassentür an einem Wohngebäude in der Straße Im Bühle auf, durchsuchte die Räumlichkeiten und entwendete Bargeld. Zwischen 16.40 Uhr und 19.50 Uhr drang ein Einbrecher ebenfalls über die Terrassentür in ein Wohngebäude im Haferweg ein. Neben elektronischen Geräten wurde ebenfalls Bargeld entwendet. In der Neuffener Straße versuchte ein Täter im Laufe des Samstages die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Dies misslang offenbar, weshalb er die Scheibe der Terrassentür einschlug und sich so Zugang zum Wohngebäude verschaffte. Auch hier hatte es der Täter auf Bargeld abgesehen. An allen drei Tatörtlichkeiten wurde die Spurensicherung von Spezialisten der Kriminalpolizei durchgeführt. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eningen unter Achalm (RT): PKW Brand

Am Samstagabend ist es auf dem Wanderparkplatz an der Landesstraße 380, zwischen dem Forsthof Eningen und dem Gestütshof, zu einem PKW Brand gekommen. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts fing der dort abgestellte Mitsubishi gegen 21.50 Uhr Feuer. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und schließlich löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Pfullingen (RT): Einbruch

Im Laufe des Samstags ist ein noch unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Griesstraße eingebrochen. Der Täter verschaffte sich im Zeitraum zwischen 15.30 Uhr und 20.10 Uhr gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zum Haus. Im Innern durchwühlte der Einbrecher Schränke und Schubladen und entwendete nach aktuellem Stand Schmuck. Zur Höhe des Diebesguts und zum entstandenen Sachschaden kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

Dettingen unter Teck (ES): Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist es am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 465 gekommen. Gegen 16.50 Uhr befuhr der 23 Jahre alte Lenker eines Skoda Fabia die B465 von Owen kommend in Richtung Dettingen unter Teck. Er bemerkte zu spät, dass sich vor der Kreuzung zur Teckstraße der Verkehr staute und fuhr auf einen dort verkehrsbedingt stehenden Opel Corsa auf, der aufgrund der Wucht des Aufpralls noch auf einen davor stehenden VW T-Roc geschoben wurde. Sowohl der Unfallverursacher, als auch die gleichaltrige Fahrerin des Opel verletzten sich hierbei leicht und wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der 51-jährige Fahrer des VW blieb unverletzt. An den drei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei musste die Bundesstraße in beiden Fahrtrichtungen bis gegen 18.45 Uhr gesperrt werden. Es kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbrecher festgenommen

Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen gegen vier Jugendliche aufgenommen, welche am Samstagabend in ein Schulgebäude in der Stuttgarter Straße eingebrochen sind und auf frischer Tat festgenommen werden konnten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren gegen 20.00 Uhr eine Scheibe des Schulgebäudes ein und betraten hierüber die dort befindlichen Büroräumlichkeiten. Nachdem sie einen geringen Bargeldbetrag erbeuteten und das Gebäude wieder verlassen wollten, konnten drei Täter durch die Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Einem gelang zunächst zu Fuß die Flucht, er konnte jedoch wenig später im Zuge der weiteren Fahndungsmaßnahmen an seiner Wohnanschrift ebenfalls angetroffen werden. Nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen ihren Eltern übergeben. Sie sehen nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. Am Schulgebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlung ist zudem, ob die Jugendlichen auch für weitere Einbrüche in Frage kommen.

Tübingen (TÜ): PKW contra Radfahrer

Am Samstagvormittag ist es auf der Wilhelmstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 22-Jähriger befuhr um 10.50 Uhr mit seinem Fahrrad die Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Zur gleichen Zeit fuhr der 49-jährige Lenker eines PKW der Marke Ford von der Stiffurtstraße kommend auf die Wilhelmstraße ein. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Radfahrer wurde mit Stand jetzt leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat die Verkehrspolizei Tübingen übernommen.

Tübingen (TÜ): Polizeibeamten angegriffen

Am frühen Sonntagmorgen ist es in der Fürststraße zu mehreren Sachbeschädigungen und einem tätlichen Angriff auf einen Polizeibeamten gekommen. Zeugen teilten gegen 05.00 Uhr über Notruf mit, dass mehrere Personen Böller zünden und geparkte PKW beschädigen würden. Bei der sofortigen Überprüfung mit mehreren Streifen konnten drei teilweise maskierte Tatverdächtige festgestellt werden. Sie waren gerade dabei einen angezündeten Böller in einen Parkscheinautomaten zu stecken. Beim Erblicken der Polizei ergriffen diese zu Fuß die Flucht in Richtung Heinlenstraße. Zwei der Personen konnten nach kurzer Verfolgung vorläufig festgenommen werden. Eine der Personen schlug im Rahmen der Festnahme einem eingesetzten Polizeibeamten ins Gesicht und flüchtete erneut, konnte aber nach kurzer Verfolgung wiederum festgesetzt werden. Hierbei versetzte er dem festnehmenden Polizisten nochmal einen Faustschlag gegen den Kopf. Der dritte Täter konnte nicht mehr am Tatort festgestellt werden. Aufgrund des Angriffs zog sich der Polizeibeamte so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste und seinen Dienst nicht fortsetzen konnte. Die beiden 20-Jährigen wurden nach der Durchführung der erforderlichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Tübingen zu dem weiteren Tatverdächtigen und der Höhe des entstandenen Sachschadens dauern an.

Gomaringen (TÜ): Mit Pfefferspray gesprüht

Am Samstagabend hat im Umfeld des Weihnachtsmarkts ein bislang unbekannter Täter durch das Versprühen von Pfefferspray mehrere Personen verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versprühte der Unbekannte gegen 22.55 Uhr in der Toilette eines Cafes in der Lindenstraße aus bislang ungeklärter Ursache den Reizstoff. Dies führte dazu, dass die Gäste die Räumlichkeiten verlassen mussten. Mindestens sieben Personen klagten im Anschluss über Atemwegsreizungen, weshalb sie vor Ort vom Rettungsdienst behandelt wurden. Zwei Geschädigte wurden vorsorglich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zu dem Täter aufgenommen.

Ammerbuch-Altingen (TÜ): Verkehrsunfall

Zwei verletzte Personen sowie ein Gesamtsachschaden in Höhe von schätzungsweise 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Samstagnachmittag ereignet hat. Gegen 17.40 Uhr befuhr eine 54-Jährige in ihrem 1er BMW die Schwedenstraße in Richtung Tailfingen. Auf Höhe des Rathauses Altingen kam sie aus bislang noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Renault Megane eines 28-Jährigen. Die beiden Fahrzeugführer wurden vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt und kamen dann mit Stand jetzt leichten Verletzungen in eine Klinik. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war ebenfalls mit vier Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort.

Rottenburg-Hemmendorf (TÜ): In Einfamilienhaus eingebrochen

In der Nonnenwaldstraße ist am Freitag zwischen 17.00 und 21.30 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Mit brachialer Gewalt verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft Zutritt in das Wohnhaus sowie einen danebenliegenden Abstellraum. Hinweise zum Diebesgut sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Der Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Spezialisten der Kriminalpolizei wurden mit der Spurensicherung beauftragt. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Bodelshausen aufgenommen.

Burladingen-Ringingen (ZAK): Sportplatz beschädigt (Zeugenaufruf)

In der Zeit von Freitag, 18.00 Uhr, bis Samstag, 08.00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter den Trainingsplatz des dortigen Sportgeländes in der Straße "Weiler" beschädigt, indem sie vermutlich mit einem PKW auf der Rasenfläche drifteten. Der genaue Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, dürfte aber mehrere tausend Euro betragen. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Hechingen unter der Rufnummer 07471/98800 zu melden.

Balingen (ZAK): Einbruch

In der Zeit zwischen Samstag, 14.00 Uhr, und Sonntag, 03.50 Uhr, ist in ein Einfamilienhaus in der Straße Talblick eingebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchte sämtliche Wohn- und Geschäftsräumlichkeiten. Zum Diebesgut und dem entstanden Sachschaden liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Balingen hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen.

