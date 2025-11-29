Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zeugenaufruf nach rechtsradikalen Parolen, Zahlreiche Verkehrsunfälle, Einbrüche, Finger abgerissen, Rettungskräfte angegangen

Reutlingen (ots)

Rechtsradikale Parolen gerufen (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen ermittelt das Polizeirevier Reutlingen derzeit gegen einen bislang unbekannten Täter. Der Mann war am Freitagabend gegen 19.45 Uhr im Bereich des Willy-Brandt-Platz aufgefallen, da er rechtsradikale Parolen rief und den sogenannten Hitlergruß zeigte. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich verliefen erfolglos. Aufgrund des hohen Personenaufkommens in Zusammenhang mit dem nahegelegenen Weihnachtsmarkt im Bereich des Bürgerparks dürfte es zahlreiche Zeugen der Tat geben. Der etwa 40 Jahre alte Mann fiel durch seinen Ziegenbart und grün gefärbte Haare auf. Zur Tatzeit trug er eine grüne, militärartige Jacke und führte einen Rucksack mit sich. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121 / 942-3333 um mögliche Hinweise auf den bislang unbekannten Täter oder die Tatbegehung am Freitagabend.

Reutlingen (RT): Gegenverkehr übersehen

Am Freitagabend ist es auf der B 464 im Bereich Sickenhausen, kurz vor dem Abzweig in Richtung der K 6720 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem eine Unfallbeteiligte leicht verletzt wurde. Gegen 19.15 Uhr befuhr ein 56-jähriger Lenker eines Pkw Ford zunächst die B 27 in Richtung Tübingen und bog im weiteren Verlauf auf die B 464 in Fahrtrichtung Reutlingen ab. Am Abzweig zur K 6720 wollte der Ford-Fahrer die B 464 verlassen und wollte hierfür nach links abbiegen. Hierbei übersah er eine ordnungsgemäß entgegenkommende und in Fahrtrichtung Stuttgart fahrende 38-jährige Skoda-Fahrerin, woraufhin es zwischen diesen beiden Fahrzeugen zur Kollision kam. Nach dem Zusammenstoß wurde der Skoda nach links auf die Gegenfahrbahn abgewiesen, welche in diesem Moment von einem weiteren Pkw befahren wurde. Um einen Frontalzusammenstoß mit dem Skoda zu verhindern, wich der 32-jährige Fahrzeuglenker seinerseits geistesgegenwärtig nach rechts in das Bankett aus. Neben der Feuerwehr, welche mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort war, war ebenfalls ein Rettungswagen eingesetzt, der die leichtverletzte Skoda-Fahrerin zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus brachte. Die B 464 musste für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei Tübingen für etwa 90 Minuten vollgesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. An beiden Unfallfahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, sodass diese abgeschleppt werden mussten.

Reutlingen (RT): Betrunken Auto gefahren

Wegen zahlreicher Straftaten muss sich eine 51 Jahre alte Frau verantworten, wegen welcher die Polizei am Freitagabend tätig werden musste. Gegen 22 Uhr wurde die Polizei zunächst zu Streitigkeiten in die Wilhelm-Kuhn-Straße gerufen. Vor Ort konnten die Beamten feststellen das es dort zwischen Familienangehörigen zu einem verbalen Streit gekommen war. Im Rahmen der Sachverhaltsabklärung wurden die Polizeibeamten von einer 51-jährigen Frau, die an den Auseinandersetzungen beteiligt war, mehrmals beleidigt. Weiterhin verhielt sie sich unkooperativ und widersetzte sich den Maßnahmen der Beamten, weswegen ihr letztlich Handschellen angelegt werden mussten. Ein bei ihr durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der 51-Jährigen einen Wert von über einem Promille. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass die Frau zuvor alkoholisiert und unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln und Medikamenten mit ihrem Fahrzeug zur Einsatzörtlichkeit gefahren war. Aufgrund dessen musste die Frau im weiteren Verlauf noch einer Blutentnahme unterziehen. Die Ermittlungen zu der ursprünglichen innerfamiliären Auseinandersetzung dauern an.

Eningen unter Achalm (RT): Auffahrunfall im Scheibengipfeltunnel

Unachtsamkeit beim Führen eines Pkw dürfte ersten Ermittlungen zu Folge die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, welcher sich am Freitagmittag gegen 13.25 Uhr im Scheibengipfeltunnel ereignet hat. Eine 25-jährige Fahrerin eines Audi A3 befuhr die B 312 Richtung Metzingen, als sie am Ende des Tunnelbereichs auf einen 30-jährigen Fahrer eines Mercedes Sprinter auffuhr. Verletzt wurde hierbei niemand. Durch die Kollision wurde der Audi allerdings derart schwer beschädigt, dass dieser abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden an dem Audi wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt, an dem Mercedes Sprinter entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Der Tunnel musste für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Notzingen / Frickenhausen / Leinfelden-Echterdingen (ES): Wohnungseinbrüche

In zwei Häuser in Notzingen und Frickenhausen sowie in eine Wohnung in Leinfelden-Echterdingen sind mehrere unbekannte Täter am Freitagnachmittag bzw. -abend eingebrochen. In Notzingen gelangte ein Einbrecher im Sonnenweg im Zeitraum von 17.50 Uhr bis 21.45 Uhr auf bislang unbekannte Art und Weise an einen Hausschlüssel und konnte somit das Einfamilienhaus betreten. Hier durchsuchte er zahlreiche Räumlichkeiten und entkam schließlich unbekannt. Bislang wurde lediglich der Diebstahl eines niedrigen Bargeldbetrags bekannt. In Frickenhausen stiegen die Einbrecher am späten Nachmittag über den Balkon eines Hauses in der Beethovenstraße ein. Hierzu wurde die Balkontür aufgebohrt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Täter Schmuck in geringem Wert entwendeten. Der angerichtete Sachschaden wird mit etwa 500 Euro beziffert. In Leinfelden schlug ein Täter zwischen 18 und 21 Uhr die Glasscheibe einer Terrassentür einer Wohnung in der Manosquer Straße ein und gelangte so ins Schlafzimmer der Wohnung. Hier wurden zahlreiche Schubladen und Schränke durchwühlt. Der Wert des entwendeten Diebesguts wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Zur Spurensicherung wurden jeweils Experten der Kriminalpolizei hinzugezogen.

Filderstadt (ES): Verkehrsunfall mit Verletzten

Wegen eines Verkehrsunfalls auf der B 27 musste die Bundesstraße in Fahrtrichtung Tübingen am Freitagabend zeitweise voll gesperrt werden. Ein 59-Jähriger befuhr kurz nach 22 Uhr mit seinem Opel Astra die Bundesstraße von Stuttgart herkommend in Richtung Tübingen. Zwischen den Abfahrten Filderstadt-West und Filderstadt-Ost fuhr er vermutlich aufgrund Unachtsamkeit auf den vor ihm verkehrsbedingt bremsenden Mercedes-Benz eines 57 Jahre alten Mannes auf. Durch den Aufprall zogen sich sowohl der 59-jährige Opel-Fahrer als auch die 56-jährige Beifahrerin des Mercedes leichte Verletzung zu und wurden durch hinzugezogene Rettungskräfte in eine naheliegende Klinik verbracht. Zur Bergung der Unfallfahrzeuge musste die B 27 in Fahrtrichtung Tübingen für eine halbe Stunde vollgesperrt werden. Der entstandene Schaden an beiden Pkw wird auf 22.000 Euro geschätzt.

Kirchheim unter Teck (ES): Polizeibeamte und Rettungskräfte angegriffen

Wegen tätlichen Angriffs auf eine Rettungssanitäterin und Polizeibeamte muss sich seit Freitagmittag ein 36-jähriger Mann verantworten. Zunächst wurde der Rettungsleitstelle eine augenscheinlich betrunkene Person auf dem Postplatz in Kirchheim gemeldet. Mit Eintreffen des Rettungsdienstes gegen 14.30 Uhr wurde der Mann sofort aggressiv und ergriff eine Rettungssanitäterin am Arm. Diese erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen, konnte aber ihren Dienst fortsetzen. Auch die angeforderten Polizeibeamten beleidigte und bedrohte der stark alkoholisierte Mann massiv. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens musste der 36-Jährige schließlich zu Boden gebracht und Handschließen angelegt werden. Da von weiteren Störungen seinerseits ausgegangen werden musste, wurde der Mann im Anschluss auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen und sieht sich nun einer Reihe von Strafanzeigen entgegen.

Tübingen (TÜ): Finger abgerissen

Schwer verletzt hat sich am Freitagabend eine 19 Jahre alte Frau, als sie auf einem Sportgelände am Freibad Tübingen über einen Zaun gestiegen ist. Gegen 19 Uhr wollte die junge Frau mit zwei Begleiterinnen über den Zaun klettern, um den Weg zu einem auf dem Sportplatz stattfindenden Fußballspiel abzukürzen. Hierbei verhakte sie sich mit ihrem Ringfinger der rechten Hand in dem Zaun. Als sie im weiteren Verlauf den Halt verlor und zu Boden fiel, wurde der Finger vollständig abgetrennt. Der Finger konnte durch umstehende Personen sofort gesichert und die Rettungskette in Gang gebracht werden. Der verständigte Rettungsdienst brachte die 19-jährige Frau nach einer medizinischen Erstversorgung umgehend in eine nahegelegene Klinik. Hier konnte der Finger zwischenzeitig durch Ärzte wieder angenäht werden. Ein Fremdverschulden wird beim derzeitigen Kenntnisstand ausgeschlossen.

Gomaringen (TÜ): Unfall unter Alkoholeinwirkung

Das Polizeirevier Tübingen ermittelt derzeit gegen einen 68-jährigen Autofahrer, nachdem dieser am Freitagmittag in Gomaringen deutlich alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht hat. Beim Versuch, mit seinem Toyota Corolla einzuparken beschädigte der 68-jährige Lenker sowohl ein Verkehrszeichen als auch einen geparkten Opel Zafira, wobei seine Rangierversuche durch eine zufällig in der Nähe befindliche Streifenbesatzung selbst beobachten konnte. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem 68-Jährigen deutlicher Allkohlgeruch wahrgenommen werden. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von etwa 2,5 Promille, weswegen der Toyota-Fahrer im Anschluss an die Maßnahmen vor Ort für die notwendige Blutentnahme in eine nahegelegene Klinik verbracht wurde. An den beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro, der Sockel des Verkehrszeichens blieb augenscheinlich unversehrt.

