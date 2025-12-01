Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Einbrüche; Gebäudebrand; Angebranntes Essen

Reutlingen (ots)

Pfullingen / Eningen (RT): Einbrecher unterwegs

In Pfullingen und Eningen sind am Wochenende ein oder mehrere Kriminelle zugange gewesen. In der Zeit zwischen Samstag, 23.30 Uhr, und Sonntag, sieben Uhr, drang ein Unbekannter gewaltsam über ein Fenster in eine Wohnung im Oberhaldenweg ein und suchte dort nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde, steht abschließend noch nicht fest. Ebenfalls am Samstag, gegen 18 Uhr, wurde der Bewohner eines Hauses in der Virchowstraße auf ungewöhnliche Geräusche am Gebäude aufmerksam und machte sich bemerkbar. Daraufhin flüchtete ein Unbekannter, der zuvor versucht hatte, gewaltsam über ein Fenster ins Innere einzubrechen. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt. Ein möglicher Zusammenhang mit einem Einbruch in der Griesstraße wird geprüft (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6169071). (mr)

Lichtenstein (RT): Garagen aufgebrochen

Drei Garagen in der Lessingstraße in Unterhausen sind am Wochenende von einem Unbekannten aufgebrochen worden. Der Täter öffnete die Garagen am Sonntag, in der Zeit zwischen ein Uhr und 9.10 Uhr gewaltsam und entwendete aus einer mehrere hochwertige Elektrowerkzeuge, darunter unter anderem Akkuschrauber und Bohrhämmer. Der Wert des Diebesguts beträgt mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbruch in Leinfelden

Durch das Aufhebeln eines Fensters ist ein Krimineller in den vergangenen Tagen in eine Wohnung in der Manosquer Straße in Leinfelden gelangt. Wie der Polizei am Samstagmittag mitgeteilt wurde, hatte sich der Unbekannte dadurch Zutritt zu den Wohnräumen verschafft und diese durchwühlt. Eine abschließende Übersicht über mögliches Diebesgut liegt noch nicht vor. In der Manosquer Straße war auch eine weitere Wohnung von einem Einbrecher heimgesucht worden (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6168786). (mr)

Neckartailfingen (ES): Bei Einbruch hoher Sachschaden und wenig Beute

Eine Wohnung Im Gäßle ist in den vergangenen Tagen zum Ziel eines Einbrechers geworden. Wie der Polizei am Sonntagmorgen mitgeteilt wurde, ist dabei ein bislang Unbekannter unter Anwendung von brachialer Gewalt über eine Zugangstür in das Wohnungsinnere gelangt. Auf der Suche nach Wertgegenständen fiel dem Täter etwas Münzgeld in die Hände, welches mitgenommen wurde. Der verursache Sachschaden dürfte dagegen mehrere tausend Euro betragen. (gj)

Lichtenwald (ES): Hoher Sachschaden bei Gebäudebrand

Der Brand eines Gebäudes hat ab dem späten Sonntagabend zum Einsatz der Feuerwehr und der Polizei geführt. Mehrere Anrufer hatten gegen 23 Uhr über den Notruf starken Rauch aus einem Haus in der Probststraße in Hegenlohe gemeldet. Über 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr beteiligten sich in der Folge an der bis in die Morgenstunden andauernden schwierigen Brandbekämpfung des derzeit unbewohnten Gebäudes. Zur Vornahme von Nachlöscharbeiten musste ein Teil des Hauses mit Hilfe eines Baggers abgerissen werden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand, der entstandene Sachschaden wird auf über 500.000 Euro beziffert. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Durchfahrtstraße von Lichtenwald gesperrt werden. Ob als Brandursache ein technischer Defekt an einer Pelletheizung in Betracht kommen könnte, ist Gegenstand der Ermittlungen. (gj)

Ofterdingen (TÜ): In Jugendhaus eingebrochen

Ein Unbekannter ist zwischen Samstag und Sonntag in ein Jugendhaus in der Rohrgasse eingedrungen. Der Kriminelle stieg zwischen 20 Uhr und 18.15 Uhr in das Gebäude ein und versuchte dort vergeblich mehrere verschlossene Türen zu öffnen. Mit der Beute von einigen wenigen Euromünzen verließ er das Gebäude. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt nun. (gj)

Burladingen (ZAK): Angebranntes Essen

Zu einem Gebäude am Rathausplatz sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am Sonntagmorgen, gegen 6.30 Uhr, ausgerückt. Dort hatte ein Bewohner nach derzeitigem Kenntnisstand den Herd angelassen, worauf das Essen darauf anbrannte und eine entsprechende Rauchentwicklung verursachte. Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr belüftet. Da der Mann Rauch eingeatmet hatte, wurde er vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Balingen (ZAK): Einbruch in Mehrparteienhaus

In der Owinger Straße hat am Samstag ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen 17 Uhr und 19.10 Uhr hebelte der Kriminelle ein Fenster eines Mehrparteienhauses auf und durchwühlte im Inneren diverse Schränke und Schubladen. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendete der Unbekannte etwas Bargeld. Die Höhe des hinterlassenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft dabei auch einen möglichen Zusammenhang mit einem Einbruch in der Straße Talblick (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6169071). (mr)

