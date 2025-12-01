Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstahl, Raub, Einbrüche, Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Geldkasse nach Weihnachtsmarkt gestohlen (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt seit Sonntagabend nach dem Diebstahl einer Geldkasse gegen einen noch Unbekannten. Gegen 20.50 Uhr lief ein 57-jähriger Betreiber eines Weihnachtsmarktstandes zu seinem geparkten Pkw in die Krämerstraße. Auf dem Weg dorthin entwendete ihm ein bislang unbekannter Täter eine Geldkasse mit mehreren hundert Euro und flüchtete im Anschluss zu Fuß. Bei der Verfolgung in Richtung Bismarckstraße verlor der Mann den Flüchtigen aus den Augen. Auch die sofortige Fahndung mehrerer Streifenwagen führten nicht zur Ergreifung des Diebes. Der Täter wird mit einem dunklen Teint, circa 30-35 Jahre alt, etwa 160 bis 170 cm groß und kurzen dunklen Haaren beschrieben. Dieser soll eine Hakennase haben. Er trug zur Tatzeit eine gelbe Daunenjacke, eine dunkle Jeanshose sowie helle Schuhe. Hinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegen. (gj)

Esslingen (ES): Bei Einbruch Schmuck erbeutet

Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Hinterer Holzweg sind am Sonntagvormittag Beamte des Polizeireviers Esslingen gerufen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen brach dort am Samstagabend in der Zeit von 18 Uhr bis 21 Uhr ein bislang Unbekannter gewaltsam über eine Zugangstür in das Haus ein. Nachdem er die Einrichtung durchwühlt hatte, entwendete er Schmuck von noch nicht bekanntem Wert. Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei sicherten mögliche Spuren am Tatort. (gj)

Esslingen (ES): In Wertstoffhof eingebrochen und erwischt

Auf frischer Tat haben Beamte des Polizeireviers Esslingen mehrere Diebe beim Einbruch in den Recyclinghof in der Hohenheimer Straße am Sonntagmittag erwischt. Ein Zeuge hatte gegen 13 Uhr verdächtige Beobachtungen auf dem Areal in der Pliensauvorstadt gemacht und die Polizei gerufen. Diese konnte fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 18 und 52 Jahren vor dem Wertstoffhof antreffen und vorläufig festnehmen. In ihren mitgeführten Rucksäcken sowie in einem ihnen gehörenden Pkw fand sich verschiedenes Diebesgut in Form von Schrott- und Elektroartikeln. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer auf freien Fuß entlassen. (gj)

Nürtingen (ES): Missachtung der Vorfahrt führt zu verletzter Beifahrerin

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag in der Katharinenstraße ist eine Frau verletzt worden. Gegen 13.45 Uhr befuhr ein 23-jähriger Alfa-Lenker die Katharinenstraße in Richtung Werastraße. Infolge der Missachtung der Vorfahrt an der Einmündung zur Eugenstraße stieß der junge Mann mit einem Ford Fiesta zusammen, den ein 34-Jähriger steuerte. Durch die Wucht der Kollision wurde der Alfa Romeo nach links abgewiesen und prallte dort gegen zwei auf der Straße abgestellte Pkw-Anhänger. Ein geparkter VW Multivan wurde durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Die 22-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Sowohl der Alfa, als auch der Ford Fiesta wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro belaufen. (gj)

Ostfildern (ES): Raub unter Jugendlichen

Wegen des Verdachts eines Raubdeliktes in Nellingen ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Esslingen seit Sonntagabend gegen zwei Unbekannte. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand sollen gegen 19 Uhr zwei 16 Jahre alte Jugendliche in der Otto-Schuster-Straße von zwei etwa gleichaltrigen Jungen angesprochen und unvermittelt geschlagen worden sein. In der Folge sollen die beiden Tatverdächtigen den Geschädigten 20 Euro Bargeld und Airpods entrissen haben. Unverzügliche Fahndungsmaßnahmen mehrerer Polizeistreifen verliefen bislang ohne Ergebnis. (gj)

Filderstadt (ES): Zeugen zu Verkehrsunfall in Bonlanden gesucht

Das Polizeirevier Filderstadt sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden am Montagvormittag in Bonlanden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge bog eine 52 Jahre alte Frau mit ihrem Mercedes gegen 9.10 Uhr von der Ringstraße nach rechts auf die Bonländer Hauptstraße ab. Unmittelbar nach der Einmündung folgt eine Bedarfsampel für den Fußgänger- und Radfahrverkehr. Dort kam es zur Kollision zwischen dem Mercedes und einer 17-jährigen Radlerin, die die Bonländer Hauptstraße von der Ringstraße herkommend überqueren wollte. Die Jugendliche wurde auf die Motorhaube des Wagens aufgeladen und stürzte zu Boden. Mit ersten Erkenntnissen zufolge leichten Verletzungen wurde sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei insgesamt auf mehrere tausend Euro. Beide Personen hatten angegeben, bei für sie geltendes Grünlicht gefahren zu sein. Zeugenhinweise zum Unfall bzw. zur Ampelschaltung werden unter der Telefonnummer 0711/7091-3 entgegengenommen. Insbesondere ein noch unbekannter Zeuge, der die Unfallstelle vor dem Eintreffen der Polizei verlassen hatte, wird gebeten, sich zu melden. (mr)

Hechingen (ZAK): Fußgängerin verletzt

Eine Fußgängerin ist am Montagvormittag von einem Auto angefahren worden. Gegen 11.15 Uhr parkte eine 51-Jährige mit ihrem Opel am Schloßplatz rückwärts aus einer Parklücke aus, wobei eine 83-jährige Fußgängerin vom Auto leicht erfasst wurde. Die Seniorin stürzte daraufhin zu Boden. Aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen brachte sie der Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Am Opel war augenscheinlich kein Schaden entstanden. (mr)

Albstadt (ZAK): Roller aus Carport gestohlen

In der Schwabstraße in Onstmettingen ist zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag 15.30 Uhr, ein Roller der Marke Vespa gestohlen worden. An dem in einem Carport abgestellten Zweirad war das Versicherungskennzeichen 407RIX angebracht. Das Polizeirevier Albstadt ermittelt. (gj)

Balingen (ZAK): Baucontainer aufgebrochen

Ein bislang Unbekannter ist in der Zeit von Freitag, 17 Uhr, und Samstag, zehn Uhr, in einen Baucontainer im Rilkeweg eingebrochen. Unter Anwendung von Gewalt wurde hierbei die Tür geöffnet und ein Werkzeugkoffer sowie zwei Motorflex-Maschinen und eine Motorsäge gestohlen. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf rund 3.000 Euro. (gj)

