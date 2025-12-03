Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lauterach - Fahrt unter Drogen

Im Straßengraben landete am Dienstag ein 40-Jähriger bei Lauterach.

Ulm (ots)

Der 40-Jährige meldete der Polizei gegen 20 Uhr, dass er mit seinem Auto auf der Kreisstraße 7337 bei Lauterach in den Straßengraben gefahren sei. Gegenüber der Polizei teilte er mit, dass am Steuer seines Fiat Kleintransporters eingeschlafen sei. Weiterhin bestand der Verdacht, dass der 40-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Das bestätigte ein Drogentest. Deswegen musste er eine Blutprobe abgeben. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

+++++++ 2320587 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell