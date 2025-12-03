Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - Fußgängerin schwer verletzt

Ohne auf den Verkehr zu achten, überquerte eine 85-Jährige am Dienstag die Straße.

Ulm (ots)

Kurz nach 12 Uhr lief die 85-Jährige über die Bahnhofstraße. Dabei schaute sie wohl lediglich nach rechts und achtete nicht auf den von links kommenden Fahrverkehr. Dabei wurde sie vom Außenspiegel des VW einer 60-Jährigen erfasst. Die Seniorin stürzte zu Boden und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Zur weiteren Behandlung kam sie in ein Krankenhaus. Sachschaden entstand augenscheinlich keiner.

