Ulm (ots) - Kurz nach 12 Uhr lief die 85-Jährige über die Bahnhofstraße. Dabei schaute sie wohl lediglich nach rechts und achtete nicht auf den von links kommenden Fahrverkehr. Dabei wurde sie vom Außenspiegel des VW einer 60-Jährigen erfasst. Die Seniorin stürzte zu Boden und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. ...

