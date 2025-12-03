PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Fahrfehler führt zu Unfall
Am Dienstag stürzte ein 41-Jähriger von seinem Kraftroller.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 7 Uhr in der Scheerstraße. Der 41-Jährige fuhr dort mit seiner Vespa und stürzte aufgrund eines Fahrfehlers. Dabei erlitt der Mann leichte Verletzungen an seiner Schulter und kam in ein Krankenhaus. An seiner Vespa entstand nur geringer Sachschaden.

+++++++ 234538 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren