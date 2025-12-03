POL-UL: (GP) Eislingen - Fahrfehler führt zu Unfall
Am Dienstag stürzte ein 41-Jähriger von seinem Kraftroller.
Ulm (ots)
Der Unfall ereignete sich kurz nach 7 Uhr in der Scheerstraße. Der 41-Jährige fuhr dort mit seiner Vespa und stürzte aufgrund eines Fahrfehlers. Dabei erlitt der Mann leichte Verletzungen an seiner Schulter und kam in ein Krankenhaus. An seiner Vespa entstand nur geringer Sachschaden.
