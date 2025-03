Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Fassadenteile stürzen auf Gehweg und verletzen zwei Menschen

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Bonn Zentrum, Kölnstraße, 17.03.2025, 16:20 Uhr

Am Montagnachmittag rückten die Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn in die Kölnstraße aus. Von einem mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftshaus waren Fassadenteile auf den Gehweg gestürzt und trafen dabei zwei Passanten. Die ebenfalls alarmierten Kräfte einer Streifenwagenbesatzung konnten die beiden Verletzten aus dem Gefahrenbereich bringen und begonnen mit der Erstversorgung der Patienten. Die kurz darauf eintreffenden Rettungskräfte übernahmen die Versorgung. Nach notärztlicher Behandlung vor Ort, wurden beide Patienten in Bonner Krankenhäuser transportiert. Weitere Fassadenteile drohten abzustürzen, so dass die Kölnstraße im Bereich der Einsatzstelle voll gesperrt werden musste. Über eine Drehleiter kontrollierten die Einsatzkräfte die gesamte Fassade und brachten weitere lose Fassadenteile kontrolliert zum Absturz. Nach der so durchgeführten Erstsicherung erfolgte die weitergehende Begutachtung durch einen Baufachberater des THW. Durch das THW erfolgen nun im Auftrag des Stadtordnungsdienstes umfangreiche Sicherungsarbeiten um allen betroffenen Hausbewohnern den sicheren Zugang zu ihren Wohnungen zu gewährleisten und um die Vollsperrung der Kölnstraße teilweise zurücknehmen zu können. Der Einsatz der Feuerwehr endete gegen 19:00Uhr. Die Arbeiten der eingesetzten Kräfte vor Ort werden sich aber noch über die nächsten Stunden hinziehen.

Im Einsatz waren insgesamt 30 Einsatzkräfte der Feuerwache 1 und des Rettungsdienstes. Die ebenfalls alarmierte Drohneneinheit der Freiwilligen Feuerwehr aus Bonn-Holtorf musste nicht mehr eingesetzt werden.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell