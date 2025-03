Hauptzollamt Schweinfurt

HZA-SW: Berauschende Tortilla Wraps - Zoll stellt Crystal Meth am Würzburger Busbahnhof sicher

Schweinfurt / Würzburg

339 Gramm Methamphetamin haben Kontrollbeamte des Schweinfurter Zolls am vergangenen Sonntag im Gepäck eines Reisenden am Würzburger Busbahnhof entdeckt.

In den frühen Abendstunden wurde ein Fernbus mit Reiseziel Budapest von Einsatzkräften des Schweinfurter Zolls kontrolliert. Einer der Reisenden gab auf Befragen der Beamten hin an, aus den Niederlanden nach Ungarn reisen zu wollen. Weder habe er anmeldepflichtige Waren, wie Zigaretten und Alkohol, noch habe er Betäubungsmittel dabei.

Bei der sich anschließenden Personen- und Gepäckkontrolle fanden sich in einem der beiden Rucksäcke des Reisenden drei mit Frischhaltefolie umwickelte Tortilla - Wraps. Beim Abtasten stellten die aufmerksamen Zollbeamten fest, dass in den Wraps neben Lebensmitteln noch weitere "festere Inhaltsstoffe" enthalten waren. Bei genauerem Hinsehen stellte sich heraus, um was es sich dabei handelte: in jedem Wrap wurden Frischhaltebeutel befüllt mit Crystal Meth vorgefunden. Letzten Endes kamen insgesamt drei Beutel mit 339 Gramm der synthetischen Droge zum Vorschein.

"Der Straßenverkaufswert der sichergestellten Drogen beläuft sich auf etwa 23.000 Euro" so Benedikt Danz, Sprecher beim Hauptzollamt Schweinfurt.

Gegen den 29- jährigen Mann wurde ein Strafverfahren aufgrund des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet, der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall hat nun das Zollfahndungsamt München übernommen.

Hintergrundinfos:

Die Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Schweinfurt ist für die zollrechtliche Überwachung der Verkehrswege im gesamten Bereich Unterfrankens und großen Teilen Oberfrankens zuständig. Die Einheit des Zolls deckt dabei regelmäßig Verstöße bei Arzneimitteln, Betäubungs- und Dopingmitteln sowie von Tabakwaren und Spirituosen auf. Auch der Eintritt verbotener Waren wird durch die Zollbeamten verhindert. Dies reicht von Großlieferungen bis hin zu verbotenen Warenmengen im Kleinsendungsbereich. Allgemeine Informationen zur Arbeit des Zolls sowie Angaben zu Reisefreimengen finden Sie auch auf www.zoll.de.

