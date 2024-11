Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schiefe Parkkunst und schwankende Standfestigkeit

Kall (ots)

Am Montag (4. November) fiel Polizeibeamten gegen 10.25 Uhr auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Kall ein Pkw auf.

Der Pkw war schräg geparkt und blockierte zwei Parktaschen.

Auf dem Fahrersitz befand sich der schlafende, 40-jährige Pkw-Fahrer aus Hellenthal.

Die Polizeibeamten sprachen den Mann an, woraufhin dieser aus dem Fahrzeug ausstieg.

Beim Aussteigen wurde bei dem 40-Jährigen ein starker Alkoholgeruch festgestellt.

Weiter schwankte der Mann und musste sich am Fahrzeug festhalten.

Der Beschuldigte verweigerte einen freiwilligen Atemalkoholtest.

Daher wurde der Mann zwecks Blutprobenentnahme der Polizeiwache Schleiden zugeführt.

Der Führerschein wurde sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell