PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: Dachgeschossvollbrand eines Mehrfamilienhauses mit hohem Sachschaden und einer leichtverletzten Person

Gießen (ots)

Ortenberg: Am Montag, 06.10.2025, kam es gg. 21.00 Uhr im Ortsteil Effolderbach zu einem Dachgeschossvollbrand eines Mehrfamilienhauses. Die beiden 40- und 73-Jahre alten Bewohner konnten das Gebäude verlassen. Der 40-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Vollbrand im Bereich des Dachgeschosses konnte durch die zahlreich eingesetzten Feuerwehrkräfte gegen 23.20 Uhr unter Kontrolle gebracht werden. Das Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile oder angrenzende Bauwerke konnte erfolgreich verhindert werden. Warum es zu dem Brand gekommen war ist aktuell Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Der Sachschaden wird gegenwärtig auf ca. 250.000,-EUR geschätzt.

   T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
Alle Meldungen Alle
  • 04.10.2025 – 06:48

    POL-GI: LK Marburg-Biedenkopf: Vermisster 46-Jähriger wieder da.

    Gießen (ots) - Ebsdorfergrund: Der seit den Abendstunden des 02.10.2025 vermisste 46-Jährige aus Leidenhofen ist wieder da. Er konnte unversehrt angetroffen werden. Die am Freitag, 03.10.2025, gg. 23.30 Uhr ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten das Foto der ehemals vermissten Person aus sämtlichen Onlineportalen zu entfernen. T. Hahn (Polizeiführer vom ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 04:52

    POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Verletzte nach kurzer Geisterfahrt auf B 49

    Gießen (ots) - Lahnau: Gleich mehrere Schutzengel hatten die Insassen eines VW Golf und eines Ford Transit am Samstag, 04. Oktober 2025. Gegen 01.20 Uhr fuhr eine 50-Jährige mit ihrem Golf an der Anschlussstelle Dorlar der B 49 in Fahrtrichtung Gießen auf. Mutmaßlich auf Grund mangelnder Ortskenntnis drehte die Fahrerin des Golfs und befuhr die B 49 wenige Meter als Geisterfahrerin, bevor sie mit dem Ford eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren