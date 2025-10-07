Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: Dachgeschossvollbrand eines Mehrfamilienhauses mit hohem Sachschaden und einer leichtverletzten Person

Gießen (ots)

Ortenberg: Am Montag, 06.10.2025, kam es gg. 21.00 Uhr im Ortsteil Effolderbach zu einem Dachgeschossvollbrand eines Mehrfamilienhauses. Die beiden 40- und 73-Jahre alten Bewohner konnten das Gebäude verlassen. Der 40-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Vollbrand im Bereich des Dachgeschosses konnte durch die zahlreich eingesetzten Feuerwehrkräfte gegen 23.20 Uhr unter Kontrolle gebracht werden. Das Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile oder angrenzende Bauwerke konnte erfolgreich verhindert werden. Warum es zu dem Brand gekommen war ist aktuell Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Der Sachschaden wird gegenwärtig auf ca. 250.000,-EUR geschätzt.

T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

