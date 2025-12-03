Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen/B311 - Viele viel zu schnell

Rund 135 Fahrende müssen mit Verwarnungen und Anzeigen rechnen. Sie waren am Dienstag auf der B311 Höhe Ertingen zu schnell unterwegs.

Ulm (ots)

Zwischen 8.45 Uhr und 15 Uhr führte die Polizei in Fahrtrichtung Herbertingen Geschwindigkeitsmessungen durch. Auf Höhe Ertingen, kurz vor der Kreisgrenze, beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 100 km/h. Insgesamt wurden 1.510 Fahrzeuge gemessen. Davon hielten sich 135 Fahrende nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit. 114 Verwarnungsverfahren wurden eingeleitet, 21 Fahrende müssen mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen. Darunter befindet sich ein Schnellfahrer, den auch ein Fahrverbot erwartet. Das schnellste Fahrzeug war mit 151 km/h unterwegs. Hier beträgt das Bußgeld mindestens 480 Euro mit zwei Punkten. Das Fahrverbot dauert im Regelfall ein Monat.

Zu schnelles Fahren ist eine der Hauptursachen schwerer Unfälle. Das Ergebnis zeigt, dass Kontrollen notwendig sind. Die Polizei wird sie verstärkt fortsetzen.

Ausführliche Informationen zu den Gefahren durch schnelles Fahren gibt eine Broschüre des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die im Internet unter www.statistik-bw.de bestellt oder heruntergeladen werden kann. Tipps gibt auch die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

++++2318020

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell