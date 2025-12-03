Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim - Wild kreuzt Fahrbahn

Am Dienstag kam es bei Nattheim zu einem Wildunfall.

Ulm (ots)

Um 18 Uhr war ein 25-Jähriger auf der L1181 von Nattheim in Richtung Fleinheim. Kurz vor der Abzweigung nach Zöschingen querte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Der Opel erfasste das Tier frontal. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Der Schaden am Auto wird auf 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei Heidenheim informierte den zuständigen Jagdpächter. Der kümmerte sich um den Kadaver.

Hinweis der Polizei:

Rechnen Sie bei Dämmerung und Dunkelheit immer mit Wild auf der Straße. Gerade auch auf Straßen, die durch Warnschilder gekennzeichnet sind. Fahrer sollen hier langsam fahren, aufmerksam und bremsbereit sein, und den Sicherheitsabstand einhalten, falls der Vorausfahrende plötzlich bremsen muss. Sind Wildtiere neben oder auf der Straße, gilt für Fahrer: abblenden, bremsen, hupen und erforderlichenfalls anhalten. Warnblinklicht einschalten. Denn je größer das Tier, desto gefährlicher wird der Unfall für die Menschen. Verletzte oder verendete Wildtiere dürfen auf keinen Fall angefasst oder mitgenommen werden. Die verletzten Tiere könnten in Panik geraten oder mit Krankheiten infiziert sein. Am besten ist, die Polizei zu verständigen. Die informiert den zuständigen Jagdpächter. Eine Wildunfallbescheinigung erhält der Autofahrer dann bei der Polizei. Damit kann er seinen Schaden am Auto bei der Kaskoversicherung geltend machen.

