Gegen 16 Uhr befand sich eine 51-Jährige in einem Laden in der Hauptstraße. Die Frau hatte ihren Geldbeutel in ihrer Tasche. Die Geldbörse war wohl gut sichtbar für zwei Trickdiebe, die um die 51-Jährige schlichen. Wie die Frau später der Polizei berichtete, wurde sie von den zwei Personen gleichzeitig angerempelt und eine Person griff wohl in die Tasche nach dem Portemonnaie. Erst an der Klasse, als sie ihre Einkäufe bezahlen wollte, stellte sie das Fehlen des Geldbeutels fest. Die beiden Unbekannten hatten mittlerweile das Weite gesucht. Zu den Personen konnte die Bestohlene lediglich angeben, dass es sich um eine Frau und einen Mann gehandelt hatte. Die Polizei Heidenheim hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Trickdieben.

Für einen sorglosen Einkauf rät die Polizei:

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie benötigen. Lassen Sie beim Bezahlen niemanden in Geldbörse oder Brieftasche blicken. - Seien Sie im Gedränge besonders aufmerksam, achten Sie ganz bewusst auf Taschendiebe. - Geld, Scheck- und Kreditkarten, Handy, Schlüssel und Papiere auf verschlossene Innentaschen der Kleidung verteilt dicht am Körper tragen. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen vor dem Körper oder unter den Arm geklemmt. - Handtasche auch im Restaurant, im Laden, im Kaufhaus, selbst bei Anprobe von Schuhen oder Kleidung nicht an Stuhllehnen hängen oder unbeaufsichtigt abstellen. - Beim Einkaufen Geldbörse nicht oben in Einkaufstasche, -korb oder -wagen legen.

Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

