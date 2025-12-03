Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbruch am Nachmittag

Am Dienstag machte ein Unbekannter Beute in einem Wohnhaus in Göppingen.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich zwischen 13.30 Uhr und 19 Uhr in Bartenbach im Spatzenweg. Die Abwesenheit der Bewohner nutzte der Einbrecher aus und hebelte eine Fenster auf. Dazu musste er zunächst auf ein Vordach klettern. Durch das gelangte er in das Haus und begab sich auf die Suche nach Beute. Er fand wohl Bargeld und Schmuck, was er mitnahm. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, wenden sich bitte an die Polizei unter (Tel. 07161/632360).

Tipp: Viele Einbrüche können durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Täter ihr Vorhaben meist schnell auf. Mehr Tipps und Infos unter www.k-einbruch.de.

