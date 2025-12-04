Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Einbrecher hatten es auf Schmuck abgesehen

Kripo sucht Zeugen

Münster (ots)

Bislang noch unbekannte Täter hatten es am Mittwochabend (3.12.) bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf Schmuck abgesehen. Ersten Ermittlungen zufolge drangen die Kriminellen zwischen 6.15 Uhr und 21.15 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster in das Haus in der Straße "Im Rüssel" ein. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen erbeuteten die Unbekannten Schmuck und flüchteten anschließend unerkannt mit ihrer Beute. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit dem Kommissariat 21/22 in Verbindung zu setzen.

