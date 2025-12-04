PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brand eines Einfamilienhauses in Rüsselsheim

Rüsselsheim (ots)

In der Nacht zum 04.12.2025 kam es gegen 02.30 Uhr zur Meldung eines Gebäudebrands in der Zeppelinstraße in Rüsselsheim. Die eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden ein kleineres Einfamilienhaus in Vollbrand vor. Das Gebäude brannte völlig aus. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen innerhalb des Anwesens. Die Löscharbeiten der Feuerwehr wurden gegen 05.00 Uhr beendet. In den Einsatz waren Kräfte der Feuerwehr Rüsselsheim, des Rettungsdienstes, der Polizei, sowie Mitarbeiter der Stadtwerke eingebunden. Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache dauern an.

Berichterstatter: Gräsel, PHK und PvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969 - 40312
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

