Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach-Bullau: Zeitungszustellerin bedroht und bestohlen

Erbach (ots)

Eine 40 Jahre alte Zeitungszustellerin wurde in der Nacht zum Donnerstag (04.12.), kurz vor 4.00 Uhr, in der Straße "Gelbe Heide" von zwei Unbekannten im Alter zwischen etwa 20 und 30 Jahren mit einem Taschenmesser bedroht und anschließend um einen geringen Geldbetrag bestohlen. Die Unbekannten sollen zuvor am Straßenrand eine missliche Lage vorgetäuscht haben, um die 40-Jährige mit ihrem Auto zum Anhalten zu bewegen. Die Tatverdächtigen flüchteten im Anschluss zu Fuß in Richtung Bullau. Sie sollen beide von kräftiger Statur sein und gebrochen Deutsch gesprochen haben. Sie trugen schwarze Hoodies und schwarze Hosen. Einer der Männer ist 1,70 bis 1,80 Meter, sein Begleiter 1,65 bis 1,70 Meter groß.

Die Kriminalpolizei Erbach (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06062/9530.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

