Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251128 - 1231 Frankfurt - Innenstadt: 80-Jährige beraubt - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Donnerstagabend (27. November 2025) nahmen Polizeibeamte einen 42-Jährigen fest, der im Verdacht steht, zuvor eine 80-Jährige beraubt zu haben.

Ersten Erkenntnissen zufolge begab sich die ältere Dame gegen 19:00 Uhr nach einem Innenstadtspaziergang zu ihrem Auto, welches in einem Parkhaus auf der Bethmannstraße abgeparkt war. Im Parkhaus näherte sich der Räuber und trat den Gehstock der Frau weg, woraufhin diese zu Boden stürzte. Wie durch ein Wunder verletzte sich die Dame im Rahmen des Sturzes nur leicht. Der Angreifer nahm die Handtasche der 80-Jährigen an sich und flüchtete zunächst in unbekannte Richtung. Zeugen, die das Geschehen vernahmen, riefen die Polizei. Beamte suchten die Örtlichkeit auf und werteten das Material der Videoaufzeichnungsanlagen des Parkhauses aus und leiteten anschließend eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen ein. Ein Streifenteam der Weihnachtsmarktwache erkannte den 42-Jährigen wieder und nahm diesen sodann fest. Bei seiner Festnahme führte der Räuber nicht nur das Raubgut, sondern auch ein Messer mit sich, welches die Beamten sicherstellten.

Das Streifenteam brachte den Tatverdächtigen anschließend in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main mit dem Ziel der richterlichen Vorführung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

