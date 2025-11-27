PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251127 - 1228 Frankfurt-Sachsenhausen: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Frankfurt (ots)

(ha) Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich zwischen dem 2. November 2025 und dem 26. November 2025 Zugang zu einer Wohnung in Sachsenhausen und erbeuteten hochwertigen Schmuck sowie andere Gegenstände. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Wohnung befindet sich im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Wassertempel". Die Täter beschädigten die heruntergelassenen Rollläden mit einem Schneidwerkzeug, gelangten so an die dahinterliegende Balkontür und hebelten diese auf, sodass der Zutritt gelang. Sie stahlen einen Tresor im Ganzen. Darin befanden sich unter anderem hochwertiger Schmuck, Handtaschen und eine Armbanduhr. Der Wert der Gegenstände liegt nach ersten Schätzungen im mittleren bis hohen fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 52108 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

