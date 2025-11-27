PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251127 - 1227 Frankfurt - Bergen-Enkheim: Schwerverletzter Fahrradfahrer nach Unfall mit U-Bahn

Frankfurt (ots)

(ha) Ein 55-jähriger Fahrradfahrer wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (26. auf 27. November 2025) nach einem Zusammenstoß mit einer U-Bahn schwer verletzt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand überquerte der Radfahrer gegen 23:05 Uhr vermutlich bei Rot zeigender Ampel die Borsigallee in Höhe des Hessen-Centers. Der Fahrer der einfahrenden U-Bahn leitete noch eine Notbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Der 55-Jährige wurde im Zuge des Zusammenstoßes unter der U-Bahn eingeklemmt, im späteren Verlauf durch die Feuerwehr befreit und schwerverletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Nach letzten Informationen der Polizei bestand keine Lebensgefahr für den Verletzten.

Die Polizei hat die Unfallursachenermittlung aufgenommen; zeitweise war zum Zwecke der Unfallaufnahme sowie Spurensicherung der Bereich und die Haltestelle "Hessen-Center" voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

