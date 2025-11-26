Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251126 - 1224 Frankfurt - Dornbusch: Sachbeschädigung an Wohnwagen - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Dienstagabend (25. November 2025) kam es zu einer Sachbeschädigung. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Gegen 21:30 Uhr riefen Zeugen die Polizei und gaben an, dass sie soeben eine männliche Person gesehen hätten, welche sich kniend vor einem Wohnwagen auf der Raimundstraße befunden und beim Erblicken der Zeugen die Flucht ergriffen habe. Auch habe man daraufhin ein Zischen vernehmen können. Der Flüchtende sei daraufhin in ein Auto gestiegen und in Richtung "Am Dornbusch" gefahren. Polizeibeamte suchten anschließend die Örtlichkeit auf und stellten fest, dass alle vier Reifen des Wohnwagens platt waren und Löcher bzw. Einschnitte aufwiesen.

Der Flüchtige kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 50-60 Jahre alt, circa 175-180 cm groß, Stoppelbart; trug eine dunkle Baskenmütze, generell dunkel gekleidet und hinkt auffällig beim Laufen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 11200 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell