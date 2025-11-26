Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251126 - 1223 Frankfurt - Ostend: Einbruchdiebstahl mit hohem Stehlgutschaden - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(yi) Im Zeitraum von Dienstag (11. November 2025) bis Dienstag (25. November 2025) ereignete sich ein Einbruchdiebstahl. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Diverse Kupferkabel, Sicherungskästen, Umspanngeräte und viele weitere Gegenstände entwendeten bislang Unbekannte von einer ehemaligen auf der Hanauer Landstraße befindlichen Waschstraße. Die Täterschaft verschaffte sich Zugang zum Objekt und machte auch vor Heizungsrohren und Metallfenstern keinen Halt; diese entwendeten sie ebenfalls. Aufgrund dessen brach die Zwischendecke hierdurch an einer Stelle zusammen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 11800 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell