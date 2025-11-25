Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251125 - 1220 Frankfurt - Gallus: Feuer sorgt für Beeinträchtigungen

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Nachmittag (24. November 2025) beschäftigte ein Brand im Gallus Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei. Die Maßnahmen hatten auch Auswirkungen auf den Bahn- und Straßenverkehr.

Gegen 15:50 Uhr wurde ein Brand in einem leerstehenden Gebäude an der Mainzer Landstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Kräfte stand das Gebäude bereits in Flammen. Da der Brandort direkt an den Bahngleisen lag, wurde der Bahnverkehr zeitweise eingestellt. Aufgrund der Löscharbeiten war zudem die Sperrung der Mainzer Landstraße sowie Ackermannstraße in diesem Bereich erforderlich. Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 18:00 Uhr an.

Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Personen kamen nicht zu Schaden.

