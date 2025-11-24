Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251124 - 1218 Frankfurt - Bockenheim: Sachbeschädigung durch Feuer

Frankfurt (ots)

(yi) In der Nacht von gestern (23. November 2025) auf heute (24. November 2025) kam es zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Demnach meldete ein Zeuge der Polizei, dass es im Hauseingang eines in der Landgrafenstraße befindlichen Wohnhauses gegen 00:05 Uhr gebrannt habe. So seien eine geringe Menge Abfall sowie Papierreste von bislang Unbekannten in Brand gesetzt worden. Vermutlich sei aufgrund der Hitzeentwicklung das Glas der Hauseingangstür gesplittert. Zeugen löschten umgehend das Feuer, sodass ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindert wurde. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von circa 150 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell