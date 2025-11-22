Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251122 - 1216 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß BtMG

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Mittag (21. November 2025) leistete ein 24-Jähriger Widerstand und Polizeibeamte fanden bei ihm Betäubungsmittel auf.

Gegen 12:35 Uhr rief ein Hotel in der Karlstraße die Polizei, da ein Gast sein Hotelzimmer nach Ablauf des Buchungszeitraums nicht verlassen wollte. Im Zimmer trafen die Polizeibeamten auf einen 24-jährigen Mann, der einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Während der Kontrolle kippte die Stimmung des Mannes und er verhielt sich zunehmend aggressiver. Im Rahmen seiner Durchsuchung sperrte er sich massiv, sodass er zu Boden gebracht werden musste und nur mit erheblichem Kraftaufwand gefesselt werden konnte. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten bei dem Mann Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich, sowie 7,61 Gramm Kokain auf.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 24-Jährige entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

