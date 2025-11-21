Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251121 - 1214 Frankfurt - Sachsenhausen: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zur Meldung Nr. 1213

Frankfurt (ots)

(bo) Der seit heute Nachmittag (21. November 2025) vermisste 64-jährige Antonio A. konnte soeben wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.

