Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 251121 - 1212 Frankfurt - Ginnheim: Vermisste Person
Frankfurt (ots)
(bo) Seit dem 26. Oktober 2025, wird die 16-jährige Lucia Marea Z. aus Frankfurt vermisst. Letztmalig wurde sie an ihrer elterlichen Wohnung im Stadtteil Ginnheim gesehen.
Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:
- weiblich, circa 165 cm groß, circa 70 kg, normale Statur, trägt schwarz gefärbte schulterlange Haare, zur Bekleidung können keine Angaben gemacht werden
Ein Lichtbild der Vermissten ist angehängt.
Für Hinweise auf den Aufenthaltsort wählen Sie bitte die Telefonnummer des Polizeipräsidiums Frankfurt unter 069 / 755-51199 oder von jeder anderen Polizeidienststelle.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm
Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell