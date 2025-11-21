Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251121 - 1212 Frankfurt - Ginnheim: Vermisste Person

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

(bo) Seit dem 26. Oktober 2025, wird die 16-jährige Lucia Marea Z. aus Frankfurt vermisst. Letztmalig wurde sie an ihrer elterlichen Wohnung im Stadtteil Ginnheim gesehen.

Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

- weiblich, circa 165 cm groß, circa 70 kg, normale Statur, trägt schwarz gefärbte schulterlange Haare, zur Bekleidung können keine Angaben gemacht werden

Ein Lichtbild der Vermissten ist angehängt.

Für Hinweise auf den Aufenthaltsort wählen Sie bitte die Telefonnummer des Polizeipräsidiums Frankfurt unter 069 / 755-51199 oder von jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell