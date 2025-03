Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250322 - 0305 Frankfurt - Hausen: Polizisten nehmen Einbrecher an Kiosk fest

Frankfurt (ots)

(ha) In den frühen Morgenstunden des gestrigen Freitages (21. März 2025) nahmen Polizisten einen Mann fest, der gerade im Begriff war in einen Kiosk einzubrechen.

Ein Mitteiler bemerkte den Tatverdächtigen gegen 05:20 Uhr an dem Kiosk in der Großen Nelkenstraße. Der 37-jährige habe soeben den dortigen Zaun überklettert und dann die Kästen in dem dortigen Vorgarten durchsucht, außerdem habe der Mann versucht die Rollläden des Kioskes durch hochschieben zu überwinden.

Kurz darauf erschien eine große Anzahl von Streifenwagen an dem Kiosk, sodass dem Tatverdächtigen keine Möglichkeit zur Flucht blieb und die Beamten ihn direkt vor Ort festnehmen konnten.

Im weiteren Verlauf wurde festgestellt, dass er auf Grund einer Vorerkrankung behandlungsbedürftig war, weshalb er zunächst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde. Der Einbrecher wird sich im Nachgang wegen des Verdachtes des versuchten Einbruchdiebstahls verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell