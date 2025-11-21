Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251121 - 1209 Frankfurt - Innenstadt: Schnelle Täterfestnahme nach schwerer Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(di) Nachdem am vergangenen Samstag (15. November 2025) in den frühen Morgenstunden ein 23-Jähriger in der Innenstadt mit einer Pfefferpistole schwer verletzt wurde, gelang Zivilfahndern nun die Identifizierung und Festnahme eines Tatverdächtigen. Dieser befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Die Tat ereignete sich gegen 04:45 Uhr in der Fahrgasse nahe der Konstablerwache, wo sich der Geschädigte mit einer Begleiterin aufhielt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Täter, der mit zwei weiteren Personen dort entlanglief, auf den Geschädigten zu. Es entstand aus nicht näher bekannten Gründen ein Wortgefecht, infolgedessen der Täter seinem Gegenüber mit einer Pfefferpistole aus nächster Nähe ins Gesicht schoss. Hierbei trug das 23-Jährige Opfer schwere Verletzungen davon, die operativ in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Täter flüchtete zunächst unerkannt.

Bereits am 19. November, vier Tage nach der Tat, gelang es Zivilkräften den Tatverdächtigen zu identifizieren und festzunehmen. Die Fahnder befanden sich in der Innenstadt und erkannten den Tatverdächtigen anhand von Fotos, die aus den Aufnahmen der Videoschutzanlage an der Konstablerwache gewonnen werden konnten, nachmittags auf der Zeil wieder. Sie nahmen den 23-Jährigen bei günstiger Gelegenheit fest. Dieser führte bei seiner Festnahme in seinem Hosenbund griffbereit eine Pfefferpistole mit sich.

Gegen den 23-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung ermittelt. Er wurde gestern dem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

