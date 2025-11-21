Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251121 - 1208 Frankfurt - Bockenheim: Blitzeinbruch in Handyshop

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Nacht (21. November 2025) erbeuteten Einbrecher in Bockenheim in einem Handyshop mehrere Handys und elektronische Geräte. So flohen unerkannt mit einem Fahrzeug vom Tatort. Die Ermittlungen dauern an.

Gegen 00:10 Uhr meldeten Zeugen einen Einbruch in ein Geschäft auf der Leipziger Straße. Demnach schlugen zwei Täter die Glasscheibe der Eingangstür zu dem Laden ein, bevor sie in den Verkaufsraum einstiegen und dort mehrere Handys sowie weitere Elektronikartikel aus der Auslage stahlen.

Wenige Augenblicke später flohen sie mit einem in der Wildunger Straße bereitgestellten weißen Auto in Richtung Sophienstraße. Dabei stießen sie mit ihrem Fluchtfahrzeug auch noch gegen einen geparkten PKW und beschädigten diesen.

Personen, die im betreffenden Zeitraum in der Nähe des Tatortes verdächtige Beobachtungen zu dem Fluchtfahrzeug gemacht haben oder Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 52199 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell