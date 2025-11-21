Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251121 - 1207 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Täterfestnahme nach besonders schwerem Diebstahl aus Kraftfahrzeug mittels Jammers

Frankfurt (ots)

(ha) Polizeibeamten gelang am gestrigen Donnerstagvormittag (20. November 2025) die Festnahme eines 34-Jährigen, der sich zuvor mittels Störsender (Jammer) Zugang zu einem PKW verschafft und Bargeld gestohlen hatte.

Die ebenfalls 34-jährige Geschädigte stellte ihr Fahrzeug gegen 06:00 Uhr in der Weserstraße ab. Gegen 11:20 Uhr machte sie ein Zeuge darauf aufmerksam, wie sich ein ihr unbekannter Mann an ihrem Fahrzeug zu schaffen machte. Die beiden verfolgten den Mann, der kurz darauf in Richtung Modelstraße lief. Nach wenigen Momenten trafen Polizisten ein und nahmen ihn fest. Der 34-Jährige hatte einen kleinen vierstelligen Bargeldbetrag, den er aus dem Auto der Geschädigten entwendet hatte und einen Jammer bei sich. Mit diesem gelang ihm mutmaßlich der Zugang in das Fahrzeuginnere.

Auf Grund seiner Wohnsitzlosigkeit wurde er zwecks richterlicher Vorführung in das zentrale Polizeigewahrsam eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell