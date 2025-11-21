PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251121 - 1207 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Täterfestnahme nach besonders schwerem Diebstahl aus Kraftfahrzeug mittels Jammers

Frankfurt (ots)

(ha) Polizeibeamten gelang am gestrigen Donnerstagvormittag (20. November 2025) die Festnahme eines 34-Jährigen, der sich zuvor mittels Störsender (Jammer) Zugang zu einem PKW verschafft und Bargeld gestohlen hatte.

Die ebenfalls 34-jährige Geschädigte stellte ihr Fahrzeug gegen 06:00 Uhr in der Weserstraße ab. Gegen 11:20 Uhr machte sie ein Zeuge darauf aufmerksam, wie sich ein ihr unbekannter Mann an ihrem Fahrzeug zu schaffen machte. Die beiden verfolgten den Mann, der kurz darauf in Richtung Modelstraße lief. Nach wenigen Momenten trafen Polizisten ein und nahmen ihn fest. Der 34-Jährige hatte einen kleinen vierstelligen Bargeldbetrag, den er aus dem Auto der Geschädigten entwendet hatte und einen Jammer bei sich. Mit diesem gelang ihm mutmaßlich der Zugang in das Fahrzeuginnere.

Auf Grund seiner Wohnsitzlosigkeit wurde er zwecks richterlicher Vorführung in das zentrale Polizeigewahrsam eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren