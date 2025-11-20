PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251120 - 1204 Frankfurt - Frankfurter Berg: Verkehrsunfallflucht mit schwerverletzter Person - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(bo) Bereits am Montagnachmittag (17. November 2025) ereignete sich auf der Homburger Landstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen befand sich die 18-jährige Frau gegen 16:15 Uhr fußläufig auf dem Fußgängerweg in der Homburger Landstraße auf Höhe der Hausnummer 451, als sie unvermittelt von einem großen, schwarzen SUV seitlich erfasst wurde und dabei zu Boden fiel. Durch die Kollision erlitt sie Verletzungen am ganzen Körper, sodass sie von einem RTW zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht wurde. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt vom Unfallort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug und / oder dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem 14. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 11400 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 13:18

    POL-F: 251120 - 1202 Frankfurt - Bundesautobahn 3 Schwerer Verkehrsunfall

    Frankfurt (ots) - (yi) Gestern Abend (19. November 2025) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 3 in Richtung Köln. Hierbei wurden zwei Personen schwer verletzt. Gegen 21:15 Uhr befuhr der 27-jährige Fahrer eines BMWs die Bundesautobahn. Auf Höhe des Frankfurter Kreuzes verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug, ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 13:17

    POL-F: 251120 - 1201 Frankfurt - Riederwald: Brandstiftung an Kfz - Zeugenaufruf

    Frankfurt (ots) - (bo) In der vergangenen Nacht (20. November 2025) brannte ein Fahrzeug in der Harkortstraße. Die Polizei sucht nun Zeugen. Nach aktuellen Erkenntnissen bemerkten Zeugen gegen 04:20 Uhr den brennenden Pkw, der am Fahrbahnrand geparkt war, nachdem diese zuvor mehrfach die Alarmanlage des Fahrzeugs gehört hatten. Die eingetroffene Feuerwehr konnte ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren