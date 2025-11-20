Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251120 - 1204 Frankfurt - Frankfurter Berg: Verkehrsunfallflucht mit schwerverletzter Person - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(bo) Bereits am Montagnachmittag (17. November 2025) ereignete sich auf der Homburger Landstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen befand sich die 18-jährige Frau gegen 16:15 Uhr fußläufig auf dem Fußgängerweg in der Homburger Landstraße auf Höhe der Hausnummer 451, als sie unvermittelt von einem großen, schwarzen SUV seitlich erfasst wurde und dabei zu Boden fiel. Durch die Kollision erlitt sie Verletzungen am ganzen Körper, sodass sie von einem RTW zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht wurde. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt vom Unfallort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug und / oder dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem 14. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 11400 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell