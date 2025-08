Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Einbruch in das Pfarrheim

Warendorf (ots)

Eine unbekannte Person brach am Samstag, 2.8.2025, gegen 1.20 Uhr in das Pfarrheim an der Kirchstraße/Weststraße in Sendenhorst ein. Ein Sendenhorster, der dort sein Auto parkte, nahm Licht aus dem Gebäude wahr sowie einen Mann. Daraufhin verständigte er die Polizei, die niemanden mehr in dem Objekt antraf. Der Tatverdächtige ist geschätzt 35 bis 40 Jahre alt, hat ein verwahrlostes Aussehen, trug dunkle Oberbekleidung und eine schwarze Schirmmütze mit roter Aufschrift. Wer hat eine solche Person zur Tatzeit oder sonst in Sendenhorst beobachtet und kann Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

