Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251120 - 1201 Frankfurt - Riederwald: Brandstiftung an Kfz - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(bo) In der vergangenen Nacht (20. November 2025) brannte ein Fahrzeug in der Harkortstraße. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen bemerkten Zeugen gegen 04:20 Uhr den brennenden Pkw, der am Fahrbahnrand geparkt war, nachdem diese zuvor mehrfach die Alarmanlage des Fahrzeugs gehört hatten. Die eingetroffene Feuerwehr konnte ein vollständiges Ausbrennen des Autos nicht mehr verhindern. Zudem wurden zwei weitere Fahrzeuge, die neben dem brennenden PKW geparkt waren, durch die Hitzeeinwirkung ebenfalls beschädigt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 069 / 755 - 51599 in Verbindung zu setzen oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell