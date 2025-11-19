PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-F: 251119 - 1198 Frankfurt - Rödelheim: Schwerverletzter Radfahrer - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ha) Am Sonntag, den 26.10.2025, kam es gegen 21:40 Uhr am Niddaufer, Höhe Blauer Steg, zu einem mutmaßlichen Unfallereignis, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Der Radfahrer wurde neben seinem Rad auf dem Boden liegend aufgefunden. In seiner näheren Umgebung konnten zwei Personen beobachtet werden, die sich von der Unfallörtlichkeit entfernt haben.

Im Rahmen der Ermittlungen werden diese beiden Personen oder weitere Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Geschehen machen können.

Der verunfallte Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, 72 Jahre alte, fuhr auf einem Pedelec "Dynamics" beladen mit auffälliger Angelausrüstung

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 11100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch an die E-Mailadresse: D620-extern.ppffm@polizei.hessen.de gesendet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

