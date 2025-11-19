Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251119 - 1195 Frankfurt - Innenstadt: Tätlicher Angriff auf städtischen Verkehrspolizisten - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ha) Ein Mitarbeiter der städtischen Verkehrspolizei wurde am gestrigen Dienstagmittag (18. November 2025) von einem Mann mit einem Messer bedroht.

Der 34-Jährige war gerade im Begriff ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen einen Fahrzeughalter in der Allerheiligenstraße einzuleiten, als ihn ein unbekannter Mann ansprach. Dieser soll dann die Worte "Ich kann dich auch abstechen" geäußert haben, dabei habe er auch ein Messer aus der Jackentasche gezogen. Kurz darauf flüchtete der Aggressor. Er kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 60 Jahre alt, weiße Haare, schmales Gesicht; trug eine braune Schieber-Mütze und eine dunkle Jacke

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell