Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251118 - 1192 Frankfurt - Innenstadt: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots)

(yi) In der Nacht von Montag (17. November 2025) auf Dienstag (18. November 2025) griff ein 47-Jähriger nach seiner Festnahme und vorangegangenen Beleidigungen mehrere Polizisten an.

Gegen 00:20 Uhr riefen Zeugen die Polizei und teilten mit, dass es in einem Wohnheim auf der Große Eschenheimer Straße zu diversen Beleidigungen unter den dortigen Bewohnern gekommen sei. Polizeikräfte suchten daraufhin die Örtlichkeit auf und trafen den späteren Tatverdächtigen an, den sie zur weiteren Sachbearbeitung zur Dienststelle brachten. Schon während der Fahrt spuckte der 47-Jährige in Richtung einer Beamtin und versuchte sie anschließend mit einem Tritt zu verletzen. Fortwährend unterstrich der Querulant seine Abneigung der polizeilichen Maßnahme gegenüber mit Beleidigungen in Richtung der Polizeikräfte. Später biss er eine Beamtin und trat erneut nach ihr. Die Polizeikräfte brachten den Mann in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



