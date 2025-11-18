Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251118 - 1191 Frankfurt - Ostend/Gallus: Sachbeschädigungen durch Graffiti - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(bo) Montagnacht (17. November 2025) beschmierten unbekannte Täter eine Hauswand im Ostend.

Nach aktuellen Erkenntnissen brachten sie gegen 01:25 Uhr einen politisch motivierten Schriftzug in roter Farbe an das Haus in der Waldschmidtstraße an. Danach entfernten sie sich auf Fahrrädern in Richtung Röderbergweg. Einer der beiden Tatverdächtigen kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, braune Haare, trug einen Bart, schwarze Kleidung, trug eine schwarze Wollmütze und einen schwarzen Überzug über Mund und Nase, flüchtete auf einem Fahrrad

Zur zweiten Person ist nur bekannt, dass sie auf einem Fahrrad flüchtete.

Ebenfalls in der Nacht von Sonntag (16. November 2025) zwischen 20:45 Uhr auf Montag (17. November 2025) bis 01:40 Uhr beschmierten Unbekannte die Hauswand einer Arztpraxis in der Idsteiner Straße. Die Täter brachten auch hier einen politisch motivierten Schriftzug in roter Farbe an der Hauswand an. Täterhinweise liegen nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 54299 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell