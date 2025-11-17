Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251117 - 1188 Frankfurt-Höchst: Widerstand/Tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte nach Trunkenheitsfahrt und versuchte Gefangenenbefreiung

Frankfurt (ots)

(bo) Letzte Nacht (16. November 2025) nahmen Polizeibeamte einen 24-jährigen Mann fest, nachdem dieser wegen einer Trunkenheitsfahrt aufgefallen war. Im Rahmen der Festnahme leistete er Widerstand und griff die Polizeibeamten an.

Gegen 02:05 Uhr sollte der alkoholisierte 24-Jährige zur weiteren Sachbearbeitung und Blutentnahme auf das 17. Polizeirevier verbracht werden. Er verhielt sich bereits ab Beginn der Maßnahme unkooperativ. Beim Eintreffen auf dem Polizeirevier weigerte er sich aus dem Streifenwagen auszusteigen. Die Beamten griffen seine Arme, um ihn aus dem Fahrzeug herauszuführen. Dagegen leistete er massiven Widerstand, indem er versuchte sich den Griffen zu entziehen.

Auf Höhe des Eingangs trat er in Richtung einer Beamtin, die er knapp verfehlte. Weiterhin verletzte er einen Polizeibeamten an der Hand.

Während dieser Maßnahmen erschien eine 26-jährige Frau vor der Dienststelle, die versuchte, die polizeilichen Maßnahmen zu stören. Nachdem der 24-Jährige in die Dienststelle geführt wurde, versuchte die 26-Jährige an einer Polizeibeamtin vorbeizurennen, um in die Maßnahme einzugreifen. Sie wurde anschließend ebenfalls festgenommen. Gegen sie wird nun ebenfalls ermittelt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, wurden beide vor Ort entlassen.

