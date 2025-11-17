Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251117 - 1187 Frankfurt-Gallus: Täterfestnahme nach Baustellen-ED

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Abend (17. November 2025) nahmen Polizeibeamte einen Tatverdächtigen fest, der zuvor versuchte auf einer Baustelle Buntmetall zu entwenden.

Gegen 23:20 Uhr meldete der Sicherheitsdienst eine unberechtigte Person auf einer Baustelle in der Europa-Allee, die versuchen würde Buntmetall zu entwenden. Die eingesetzten Polizeibeamten suchten das Gelände ab und trafen dabei auf den 69-jährigen Tatverdächtigen, der sich zwischenzeitlich auf einem Baucontainer versteckte. Da der 69-Jährige beim Hinabsteigen vom Baucontainer nicht mitwirken wollte, verständigten die Beamten die Feuerwehr. Mittels Drehleiter gelang es den Tatverdächtigen zu erreichen.

Dieser wurde sodann durch die Polizeibeamten festgenommen und in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt mit dem Ziel der richterlichen Vorführung eingeliefert.

