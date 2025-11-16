Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 251116 - 1185 Frankfurt - Sindlingen: Briefkasten durch Pyrotechnik beschädigt
Frankfurt (ots)
(ha) In der Nacht von Freitag (14. November 2025) auf Samstag (15. November 2025) kam es gegen 00:50 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Briefkasten in der Hermann-Brill-Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist ein pyrotechnischer Gegenstand, welcher sich in dem dortigen Briefkasten eines Hauses befunden hatte und darin umsetzte, für den Schaden verantwortlich. Es entstand ein niedriger vierstelliger Sachschaden, die Ermittlungen bezüglich des Verursachers wurden aufgenommen.
