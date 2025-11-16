PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251116 - 1184 Frankfurt - Preungesheim: Brandstiftung von zuvor geklautem Motorrad

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten bemerkten, nach zu voriger Mitteilung, am Freitagmorgen (14. November 2025) ein vollständig ausgebranntes Motorrad im Bereich der Oberwiesenstraße. Der Brand hatte auch den asphaltierten Untergrund leicht beschädigt. Im Rahmen der Überprüfung des Fahrzeuges stellte sich heraus, dass dieses als gestohlen gemeldet gemeldet war.

Die Fahrzeugreste wurden zur weiteren Untersuchung sichergestellt, die Ermittlungen bezüglich des Brandstifters dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren