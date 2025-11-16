Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251116 - 1184 Frankfurt - Preungesheim: Brandstiftung von zuvor geklautem Motorrad

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten bemerkten, nach zu voriger Mitteilung, am Freitagmorgen (14. November 2025) ein vollständig ausgebranntes Motorrad im Bereich der Oberwiesenstraße. Der Brand hatte auch den asphaltierten Untergrund leicht beschädigt. Im Rahmen der Überprüfung des Fahrzeuges stellte sich heraus, dass dieses als gestohlen gemeldet gemeldet war.

Die Fahrzeugreste wurden zur weiteren Untersuchung sichergestellt, die Ermittlungen bezüglich des Brandstifters dauern an.

