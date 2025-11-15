Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251115 - 1183 Frankfurt - Nordend: Bezugnahme zu Vermisstenmeldung 1178 - Fahndungsrücknahme

Frankfurt (ots)

(ha) Die Fahndung nach dem 23-jährigen Neil Stephan A. wird hiermit zurückgenommen, er konnte am heutigen Tag angetroffen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell