Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 251115 - 1183 Frankfurt - Nordend: Bezugnahme zu Vermisstenmeldung 1178 - Fahndungsrücknahme
Frankfurt (ots)
(ha) Die Fahndung nach dem 23-jährigen Neil Stephan A. wird hiermit zurückgenommen, er konnte am heutigen Tag angetroffen werden.
