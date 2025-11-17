Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251117 - 1186 Frankfurt - Nordend: Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug durch falsche Polizeibeamte

Frankfurt (ots)

(ha) Die Frankfurter Polizei fahndet aktuell nach mehreren Betrügern und bittet die Bevölkerung bei der Suche um Mithilfe.

Ein 79-jähriger Senior aus Frankfurt am Main erhielt im Juni 2025 einen Anruf eines falschen Polizeibeamten. Dieser suggerierte dem Senior, dass es in der Vergangenheit zu vermehrten Einbrüchen in der Nachbarschaft kam und man ihn jetzt schützen möchte. Hierfür kam ein aktuell noch unbekannter Mann zu ihm und nahm die EC-Karte samt PIN mit. Im Anschluss wurde diese von zwei weiteren unbekannten Männern jeweils an einem Geldautomaten in Frankfurt am Main und in Eschborn rechtswidrig eingesetzt. Einer der Täter trug hierbei eine "New Era New York Mets World Series 2000 59Fifty Fitted" Cap in schwarz.

Der Polizei liegen Bilder der beiden Abheber vor, diese sind unter folgendem Link einsehbar:

https://k.polizei.hessen.de/unbekannte-personen/betrug-durch-falsche-polizeibeamte

Die Staatsanwaltschaft sowie die Polizei hoffen mit der Veröffentlichung jener Lichtbilder nun auf Hinweise, die zu einer Identifizierung der Tatverdächtigen führt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 52499 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindungen zu setzen.

