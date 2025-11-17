PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251117 - 1186 Frankfurt - Nordend: Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug durch falsche Polizeibeamte

Frankfurt (ots)

(ha) Die Frankfurter Polizei fahndet aktuell nach mehreren Betrügern und bittet die Bevölkerung bei der Suche um Mithilfe.

Ein 79-jähriger Senior aus Frankfurt am Main erhielt im Juni 2025 einen Anruf eines falschen Polizeibeamten. Dieser suggerierte dem Senior, dass es in der Vergangenheit zu vermehrten Einbrüchen in der Nachbarschaft kam und man ihn jetzt schützen möchte. Hierfür kam ein aktuell noch unbekannter Mann zu ihm und nahm die EC-Karte samt PIN mit. Im Anschluss wurde diese von zwei weiteren unbekannten Männern jeweils an einem Geldautomaten in Frankfurt am Main und in Eschborn rechtswidrig eingesetzt. Einer der Täter trug hierbei eine "New Era New York Mets World Series 2000 59Fifty Fitted" Cap in schwarz.

Der Polizei liegen Bilder der beiden Abheber vor, diese sind unter folgendem Link einsehbar:

https://k.polizei.hessen.de/unbekannte-personen/betrug-durch-falsche-polizeibeamte

Die Staatsanwaltschaft sowie die Polizei hoffen mit der Veröffentlichung jener Lichtbilder nun auf Hinweise, die zu einer Identifizierung der Tatverdächtigen führt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 52499 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindungen zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 16.11.2025 – 10:02

    POL-F: 251116 - 1185 Frankfurt - Sindlingen: Briefkasten durch Pyrotechnik beschädigt

    Frankfurt (ots) - (ha) In der Nacht von Freitag (14. November 2025) auf Samstag (15. November 2025) kam es gegen 00:50 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Briefkasten in der Hermann-Brill-Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist ein pyrotechnischer Gegenstand, welcher sich in dem dortigen Briefkasten eines Hauses befunden hatte und darin umsetzte, für den ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 09:55

    POL-F: 251116 - 1184 Frankfurt - Preungesheim: Brandstiftung von zuvor geklautem Motorrad

    Frankfurt (ots) - (ha) Polizisten bemerkten, nach zu voriger Mitteilung, am Freitagmorgen (14. November 2025) ein vollständig ausgebranntes Motorrad im Bereich der Oberwiesenstraße. Der Brand hatte auch den asphaltierten Untergrund leicht beschädigt. Im Rahmen der Überprüfung des Fahrzeuges stellte sich heraus, dass dieses als gestohlen gemeldet gemeldet war. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren