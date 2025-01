POL-WL: Einbrecher von Nachbarn gestört ++ Hanstedt - Zwangseinweisung nach Sachbeschädigung und tätlichem Angriff ++ Buchholz - Unfälle unter Drogeneinfluss

Polizeiinspektion Harburg

Winsen/Luhdorf (ots)

Einbrecher von Nachbarn gestört

Am Montag, 6.1.2025, in der Zeit zwischen 10 und 11 Uhr, versuchten zwei Männer, in ein Einfamilienhaus an der Winsener Landstraße einzubrechen. Die Täter machten sich gerade an der rückwärtig gelegenen Terrassentür zu schaffen, als Nachbarn auf die beiden aufmerksam wurden. Die Männer gaben an, nach einer bestimmten Straße zu suchen, und entfernten sich zu Fuß in Richtung Winsen. Dass es sich um einen Einbruchversuch gehandelt hatte, stellten die Zeugen erst später fest.

Einer der Männer hatte dunkelblonde Haare, der andere einen schwarzen Bart. Beide waren mit schwarzen Hosen bekleidet. Zeugen, denen das Duo ebenfalls aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Hanstedt - Zwangseinweisung nach Sachbeschädigung und tätlichem Angriff

Ein 34-jähriger Mann ist gestern, 7.1.2025, in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Gegen 13:30 Uhr war die Polizei zunächst auf den Parkplatz einer Unterkunft für Geflüchtete gerufen worden. Ein 34-jähriger Bewohner hatte mehrfach gegen den Pkw einer Mitarbeiterin getreten und diesen dadurch beschädigt. Anschließend war der Mann zu Fuß in den Ort gelaufen.

Beamte konnten den Mann wenig später im Rahmen der Fahndung antreffen. Bei dem Versuch, ihn zu kontrollieren, rannte der Mann unvermittelt auf einen 43-jährigen Beamten zu und stieß ihn zu Boden. Hierdurch fügte er dem Beamten mehrere Prellungen und Schürfwunden zu. Die Polizisten konnten den 34-Jährigen überwältigen und ihm Handschellen anlegen. Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen und einem Arzt vorgestellt. Anschließend wurde er in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Buchholz - Unfälle unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 7.1.2025, gegen 9:15 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Pkw, der in starken Schlangenlinien fahrend auf der B3 unterwegs war. Der Zeuge hatte auch beobachtet, wie der Wagen mit einer Leitplanke kollidierte und mehrmals fast auf andere Fahrzeuge aufgefahren war.

Beamte konnten den 57-jährigen Fahrer kontrollieren, unmittelbar nachdem dieser an seiner Wohnanschrift eingetroffen war. Er war stark alkoholisiert und gab an, auch weitere Drogen konsumiert zu haben. Dem Mann wurden Blutproben entnommen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Den Führerschein des 57-Jährigen stellten die Beamten sicher.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell