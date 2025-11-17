Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251117 - 1190 Frankfurt - Innenstadt: Zeugenaufruf nach schwerem Raub in der Nähe der Zeil

Frankfurt (ots)

(ha) Mehrere bislang unbekannte Männer beraubten nach aktuellen Erkenntnissen in der Nacht von Samstag (15. November 2025) auf Sonntag (16. November 2025) drei männliche Geschädigte. Dabei verletzten sie einen davon unter anderem oberflächlich mit einem Messer.

Die drei Männer im Alter von 19, 20 und 21 Jahren hielten sich gegen 23:45 Uhr im Bereich der Schäfergasse auf, als sich ihnen eine Gruppe von insgesamt acht bislang unbekannten Tatverdächtigen näherte. Nach wenigen Worten nahm einer der Aggressoren dem 20-Jährigen seine Basecap vom Kopf, kurz darauf soll die Gruppe körperlich (in Form von Schlägen) auf die drei Geschädigten eingewirkt haben. Mindestens einer der Beteiligten setzte dabei auch Reizgas ein, schließlich verletzte einer der Männer den 20-Jährigen oberflächlich mit einem Messer im Gesicht.

Die Tatverdächtigen durchsuchten eine Jacke der Geschädigten und nahmen Bargeld im unteren vierstelligen Bereich an sich, danach flüchteten sie in Richtung Eschenheimer Anlage.

Eine umgehend nach Alarmierung eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Zwei der insgesamt acht Täter können detaillierter beschrieben werden:

Tatverdächtiger: männlich, ca. 175cm groß, ca-18-20 Jahre alt, schwarze lockige Haare, ungepflegter Bart; schwarzer Pullover, blaue Jeans

Tatverdächtiger: männlich, ca. 180cm groß, 18-20 Jahre alt, dunkle, lockige Haare, "Ziegenbart"; dunkle Pufferjacke der Marke "Parajumpers"

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 55408 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell